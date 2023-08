Go Family wil label worden voor duurzaamheidsrapportage

De drie Go Family-startups, die bedrijven helpen in het duurzamer maken van hun activiteit, waarderen zichzelf op tot een keurlabel voor ondernemingen die de milieu-impact van hun bedrijvigheid willen verminderen. Daaraan wordt een onlinedashboard gekoppeld dat precies laat zien wat het bedrijf erachter heeft gedaan.

In 2020 startte onderneemster Sarah Parent Go Forest op, een startup waarmee ze bedrijven wilde overtuigen om te investeren in herbebossing. Later kwam daar Go Ocean naast, gericht op het herstel van koraalriffen, mangroves en zeegrasweides, en Go Smart Digital, dat ondernemingen assisteert om een IT-omgeving te bouwen die geoptimaliseerd is qua ecologische voetafdruk. De drie samen vormen Go Family, een – what’s in a name? – ecosysteem van verduurzamingsdiensten voor de bedrijfswereld. En dat wordt nu opgewaardeerd tot een waarachtig keurlabel voor duurzaamheidsinitiatieven.

QR-code naar dashboard

Maar dat moet meer dan een stickertje alleen worden, zegt Go Family-oprichter Parent. Bij het label komt een QR-code, die toegang geeft tot een onlinedashboard waarop onder meer te zien is hoeveel bomen het deelnemende bedrijf in kwestie heeft laten aanplanten, hoeveel tonnen CO2 daardoor tot nu toe al werden geabsorbeerd, hoeveel koraalfragmenten er dankzij de steun van de onderneming werden getransplanteerd, en hoeveel tonnen CO2-uitstoot het heeft bespaard met zijn duurzamere ICT-infrastructuur.

Goed voor ’t duurzaamheidsrapport

Zeker met de komst van duurzaamheidsrapporten, die op ordonnantie van Europa verplicht wordt voor middelgrote tot grote bedrijven, wordt de transparantie van dat soort informatie heel waardevol, zegt Parent, die nu Chief Ecological Officer is van de Go Family-bedrijven. ‘Het is voor bedrijven een makkelijke manier om transparant te communiceren, met data die steeds up-to-date wordt gehouden in hun dashboard.’