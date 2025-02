LCL plaatst windmolens op drie datacenterlocaties

Colocatiespecialist LCL investeert dertien miljoen euro in drie windmolens. Daarmee wil het, naast haar bestaand zonnepanelenpark, verder inzetten op klimaatneutraliteit.

De drie windmolens komen in Rumst, Kontich en Dendermonde en hebben elk een capaciteit van 2,3 megawatt, samen goed voor 6,9 megawatt. Jaarlijks levert dat 4.500.000 kWh aan windenergie op.

Naast de windmolens heeft het bedrijf ook een zonnepark dat recent werd uitgebreid van 2000 naar 3.300 zonnepanelen. De investering past in de ambitie van LCL om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Tegen dan wil het veertig procent zelfgeproduceerde groene energie voor al haar datacenters hebben. Omwille van die inspanningen won het bedrijf vorig jaar ook de Data News Award for Excellence als Most Sustainable ICT Company of the Year.

Al is er nog een tweede reden om volop te investeren in eigen stroom. Energie is een belangrijke factor in de kosten van een datacenter. Het is de reden dat veel grote datacenterspelers nog voor ze een datacenter openen afspraken maken met bouwers van windmolenparken. Door meer eigen stroom te genereren wordt LCL minder afhankelijk van externe leveranciers en wisselende prijzen op de markt.

‘We verkiezen voor bijkomende productie te zorgen eerder dan bestaande capaciteit op te kopen, zodat er meer groene stroom beschikbaar komt eerder dan de (groene) stroom schaarser te maken. Zo spelen we een actieve rol in de vergroening van het stroomnet en dragen we bij tot de energietransitie in ons land’, zegt Laurens van Reijen, managing director van LCL Data Centers.