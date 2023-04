Lifepowr maakt zonne-installaties net dat beetje intelligenter

Wat als je meer uit je zonnebatterij kon halen, en als extraatje meehelpt om het Belgische stroomnet te stabiliseren? Het Belgische Lifepowr wil met algoritmen stroom slimmer maken.

Energie uit hernieuwbare bronnen, zoals windmolens of zonnepanelen, is niet afhankelijk van fossiele brandstoffen maar heeft als nadeel dat het lastiger te voorspellen is wanneer er veel energie zal worden opgewekt. Waar een nucleaire centrale een vrij stabiele output heeft, zal een windmolenpark veel meer energie opwekken op dagen dat het hard waait, bijvoorbeeld. Om de stabiliteit van het net te verbeteren heeft Elia, de Belgische elektriciteitsbeheerder, daarom een flexibel systeem in het leven geroepen dat grootgebruikers moet overhalen om energie op te slaan op momenten dat er veel wordt opgewekt, en die weer richting net te sturen op luwer momenten.

De Belgische start-up Lifepowr ziet nu een manier om ook particulieren en kleine bedrijven met een batterij of laadpunt te laten meedingen op die markt. ‘Zonnepanelen hebben een hoger rendement in de zomer, maar de capaciteit van het net staat daar los van’, zegt Dries Bols, CEO van Lifepowr aan Data News. Elia vergoedt de partijen die een teveel aan energie opslaan of consumeren, bijvoorbeeld door op dat moment een elektrische auto op te laden. Eén thuisbatterij of bedrijfssysteem maakt hier misschien niet veel uit, maar als er genoeg installaties samenkomen, begint dat wel een effect te hebben. ‘Vroeger werden gascentrales ingezet om het net stabiel te houden’, zegt Bols, ‘want er is voortdurend een onbalans. Maar nu evolueren we naar een meer gedecentraliseerd, open marktmechanisme, zodat bijna iedereen daaraan kan deelnemen. Wij bundelen een hoop kleintjes samen zodat je daaraan kan deelnemen en vergoed worden.’

Hoe meer capaciteit, hoe beter

Meedingen bij Elia kan vanaf 1 megawatt, niet meteen haalbaar voor een klein bedrijf of thuisinstallatie, maar wel voor een groep samengebrachte systemen. ‘Wij hebben nu iets meer dan 4 megawatt die we van klanten aggregeren’, zegt Bols, ‘en dat is genoeg om deel te nemen aan die markt.’

Wat Lifepowr in de praktijk uitbrengt is, uiteraard, een datasysteem. De software van de start-up komt bovenop het laadpunt of de batterij en gaat die algoritmisch aansturen. ‘We meten of er te veel of te weinig energie staat op het net, en afhankelijk daarvan ga je energie afnemen of in het net injecteren’, legt Bols uit. ‘Je treedt in principe toe tot een balanceringsdienst. Naast deze extra vergoeding wil dit systeem ook maximaal inspelen op de prijzen in de energiemarkt om je energiefactuur te verlagen. Ook daarmee help je mee aan de uitdagingen van het elektriciteitsnet. Als je dan toch investeert in zo’n installatie, kan je die best zo optimaal mogelijk inzetten. Niet alleen voor je jezelf maar ook voor de maatschappij.’

‘Landen als Nederland en Duitsland kijken momenteel naar Vlaanderen als labo voor het energielandschap van de toekomst’

Lifepowr regelt de aansturing van de batterijen met de systemen van Elia, en stuurt de vergoeding, minus een percentje, door naar de eigenaars. Dat werkt voor batterijen, maar ook voor laadpunten. Elektrische wagens zijn namelijk bij de grotere afnemers van elektriciteit, iets wat alleen nog zal toenemen wanneer het wagenpark verder elektrificeert. Ook dat verbruik kan dus best op een evenwichtige manier gebeuren, zegt Bols. ‘Je kan de meeste wagens wel manueel programmeren om tussen bepaalde tijdstippen te laden, dus mensen die dat belangrijk vinden kunnen daar al wel op inspelen. Maar ons idee is ‘niemand wil daarmee bezig zijn’, we willen iets bieden dat mensen ontzorgt en dat denkwerk voor hen doet.’

Pivot

Lifepowr bestaat sinds 2015 maar hield zich tot voor kort bezig met het ontwikkelen en bouwen van een eigen slimme batterij. ‘We hebben nu een pivot gemaakt richting software en een optimalisatie-algoritme’, zegt Dries Bols, wiens bedrijf nu een generisch optimaliseringssysteem, Flexio, op de markt brengt. ‘We willen op alle systemen in de markt kunnen werken’, zegt hij daarover. De module van het bedrijf werkt bovenop courante merken voor omvormers en laadpunten en wordt verdeeld via partners die al thuisinstallaties bij mensen zetten.

De omschakeling van het bedrijf zorgde alvast voor een stevige schaalvergroting. Lifepowr ging na een recente investeringsronde van zes naar twintig medewerkers. Ook het klantenbestand ging de voorbije maanden de hoogte in. ‘We kregen afgelopen maand 150 nieuwe gebruikers, de maand ervoor 85. We hebben in totaal nu een 800 sites online’, aldus Bols.

Gat in de markt?

Is er dan nood aan zo’n systeem? Bols denkt alvast van wel. ‘We gaan de komende jaren steeds meer systemen plaatsen met hernieuwbare energie, maar die ‘renewables’ zijn onvoorspelbaar. Dat verhoogt de druk op het elektriciteitsnet, dus er is meer nood aan opslagcapaciteit. Overheden beseffen ook dat ze ofwel massaal moeten investeren in het elektriciteitsnet, of dat iedereen slimmer met die energie moet omgaan. Dat is belangrijk als we over vijf jaar het licht nog aan willen houden.’

Volgens Bols is Vlaanderen op dat vlak alvast ver gevorderd. ‘We hebben nu het flexibiliteitsplan en de bevolking kan deelnemen aan de energiemarkt. We staan daar op voorsprong in vergelijking met de ons omringende landen. In Nederland zijn ze nu nog bezig met het afschaffen van de terugdraaiende teller, bijvoorbeeld. Dat zijn belangrijke maatregelen om die hele infrastructuur en de systeembalans te waarborgen. Landen als Nederland en Duitsland kijken momenteel naar Vlaanderen als labo voor het energielandschap van de toekomst.’