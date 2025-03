EMA keurt voor het eerst AI-tool voor medisch onderzoek goed

Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zijn goedkeuring gegeven aan een op AI-gebaseerde tool voor medisch onderzoek. AIM-NASH, zoals de tool heet, moet het proces om leveraandoeningen vast te stellen gaan versnellen.

Bedoeling is dat AIM-NASH pathologen straks helpt bij het analyseren van leverbiopsie-scans bij patiënten met MASLD (Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease). Dat is een aandoening waarbij vet zich ophoopt in de lever zonder overmatig alcoholgebruik of andere oorzaken die leverschade kunnen veroorzaken. Na verloop van tijd kan het ontstekingen, irritatie en littekenvorming veroorzaken. Zonder behandeling kan het zelfs leiden tot een vergevorderde leverziekte.

AI in plaats van consensus

Tot nu toe vond er bij elk onderzoek een biopsie plaats om de ontsteking en littekenvorming vast te stellen. Het probleem hierbij is dat de drie pathologen – die moeten volgens de huidige standaard een consensus vinden – het vaak niet eens zijn over de ernst. De nieuwe AI-tool zorgt ervoor dat één specialist volstaat. Die moet dan het werk van de AIM-NASH verifiëren.

AIM-NASH maakt gebruik van machine learning en is getraind op meer dan honderdduizend aantekeningen van 59 pathologen die meer dan vijfduizend leverbiopsieën beoordeelden.