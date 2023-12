Universiteit van Oxford: ‘Internetgebruik schaadt mentale gezondheid niet’

Er is geen wetenschappelijk verband te vinden tussen internetgebruik en het niveau van mentaal welzijn in de maatschappij. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat werd uitgevoerd door de Universiteit van Oxford.

De wetenschappers vergeleken het aantal internet- en mobiele breedbandverbindingen met studies naar mentale gezondheid en welzijn. De studie analyseerde zo de data van twee miljoen mensen tussen 15 en 89 jaar oud in maar liefst 168 landen.

Geen smoking gun…

Maar de wetenschappers vonden alleen kleine en inconsistente verbanden – niet genoeg om de theorie te ondersteunen dat het internet wijdverbreide psychologische schade aanricht – of het mentale welzijn verbetert.

‘We hebben heel hard gezocht naar een smoking gun, een teken dat technologie en mentaal welzijn met elkaar verbonden zijn, maar we hebben er geen gevonden’, zegt hoogleraar Psychologie Andrew Przybylski.

Ook als de gegevens gefilterd worden op leeftijdsgroep en geslacht zijn er geen specifieke patronen te vinden, melden de onderzoekers. ‘We hebben nauwgezet getest of er iets bijzonders te vinden is op het gebied van leeftijd of geslacht, maar er is geen bewijs dat de populaire ideeën ondersteunt dat bepaalde groepen meer risico lopen’, zegt Przybylski. Als er al ergens een verband te vinden is, dan is het een lichte verbetering in het gevoel van welzijn bij vrouwen.

…maar meer data nodig

Toch houden de wetenschappers nog een slag om de arm: om echt zeker te zijn dat er geen link is met mentale gezondheid, zouden techbedrijven veel meer data moeten delen.

‘Het onderzoek naar de effecten van internettechnologieën loopt vast omdat de gegevens die het meest nodig zijn, worden verzameld door technologiebedrijven en onlineplatformen, en achter gesloten deuren worden bewaard’, stelt het onderzoek.

‘Het is van cruciaal belang om gegevens over de individuele acceptatie van en betrokkenheid bij op internet gebaseerde technologieën gedetailleerder en met meer transparantie te bestuderen. Deze gegevens bestaan en worden voortdurend geanalyseerd door mondiale technologiebedrijven voor marketing en productverbetering, maar zijn helaas niet toegankelijk voor onafhankelijk onderzoek.’