Imec opent vestiging in Indiana

Onderzoekscentrum imec, met z’n hoofdzetel in Leuven, heeft vrijdag een nieuwe vestiging geopend aan de Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana. Imec gaat er samen met de universiteit nieuwe materialen zoeken die meer verbindingen toelaten op een microchip.

‘Onze wereld staat voor enorme uitdagingen: het klimaatprobleem, de mobiliteitsknopen, voedseltekorten. De technologie om die problemen op te lossen, bouwt op de vooruitgang in de ontwikkeling van microchips’, zei Luc Van den hove, topman van imec, vrijdag.

Om progressie te kunnen blijven boeken, zijn snellere chips nodig en dat betekent chips met meer verbindingen. ‘De universiteit van Purdue specialiseert zich in onderzoek naar nieuwe grondstoffen om chips mee te bouwen’, vulde vicepresident Katrien Marent aan. ‘Enkel met die nieuwe materialen kunnen we verder evolueren naar chips met meer rekenkracht. Die basis nemen we mee naar onze cleanroom in Leuven, waar er verder op wordt gewerkt. Dat proces heeft een doorlooptijd van zo’n zes jaar.’

Chips act

Van den hove hield bij de opening van Imec Indiana een pleidooi om de Amerikaanse ‘chips act’, die 52 miljard dollar vrijmaakte voor de sector, niet te gebruiken om de lokale chipsproductie los te koppelen van de rest van de wereld. ‘Als dat geld wordt gebruikt om te zorgen dat de VS het helemaal alleen kunnen, zal dat leiden tot een achteruitgang’, zei hij. ‘Research overdoen die bijvoorbeeld al in Vlaanderen gebeurt, betekent hogere kosten en dus een vertraging van de innovatie.’

In het lab aan de universiteit van Purdue gaan tien mensen voor Imec aan de slag, deels betaald door de staat Indiana. Begin volgend jaar opent de volgende vestiging, in Michigan. Die zal zich toeleggen op innovatie voor de autosector. Daarna volgen wellicht nog New York en Arizona.