Microsoft ontslaat team voor ethische AI

Bij de 10.000 ontslagen die het bedrijf aankondigde, zit het volledige team dat moet verzekeren dat AI-producten op ethische wijze worden ontwikkeld. Een vreemde zet op het moment dat Microsoft extra inzet op kunstmatige intelligentie.

Ongeveer een maand geleden kondigde Microsoft aan dat het zo’n 10.000 banen wil schrappen. Bij die ontslagen zit ook het volledige team voor ethiek en maatschappij binnen het AI-departement, zo schrijft techsite Platformer. De zet komt op een vreemd moment, omdat Microsoft momenteel sterk inzet om een voorganger te zijn op gebied van kunstmatige intelligentie. Het is onder mee bezig om AI-gegenereerde antwoorden en chatbots in veel van zijn producten in te bouwen.

Microsoft heeft nog een actief ‘Office of Responsible AI’ dat de algemene regels uitschrijft waaraan de AI-producten van het bedrijf moeten voldoen. Het team dat nu wordt ontslagen, was verantwoordelijk voor het omzetten van die regels in effectieve ontwikkelingsprincipes.

Eerste over de meet

De zet komt er op een moment dat Microsoft alle zeilen bijzet om heel snel AI uit te rollen. Het bedrijf investeerde 11 miljard in een samenwerking met OpenAI om ChatGPT snel te kunnen inbouwen in veel van zijn producten, en het hoopt zo om marktaandeel van concurrent Google af te snoepen. Die snelheid lijkt ook te betekenen dat er vooral niet te veel mag worden nagedacht over de impact en de mogelijke risico’s van die AI.

Generatieve algoritmes zoals ChatGPT en Dall-E krijgen momenteel al veel kritiek omdat ze fouten maken, of beelden genereren die het werk van bestaande artiesten kopiëren zonder hun toestemming. Een beeldendienst als Getty Images heeft bijvoorbeeld al de generator Stable Diffusion voor de rechter gedaagd om het stelen van werk. De job van het ontslagen team was om die risico’s te onderzoeken en er oplossingen voor te formuleren, liefst nog voor het product verscheept wordt. De impact die AI kan hebben, zeker nu Microsoft hem wereldwijd wil uitrollen, is groot en kan onder meer raken aan politieke gevoeligheden en auteursrechten, om nog maar over diversiteitsvragen te zwijgen. Maar daarover nadenken en de juiste principes inbouwen kost wat tijd, en het lijkt erop dat Microsoft die momenteel niet wil nemen.