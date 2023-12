Vlaanderen gaat via smartphone-apps waarschuwen voor spookrijders

Bosch heeft voor de Vlaamse overheid een systeem ontwikkeld dat in real-time waarschuwt voor spookrijders. De technologie wordt aangeboden via de wagen of verschillende smarphone-apps, al is dat voorlopig zonder de grote namen.

In Vlaanderen duiken 350-400 spookrijders per jaar op. In één op vijf gevallen loopt zo’n situatie af met een verkeersdode. Meldingen voor spookrijders worden vandaag onder meer via de radio omgeroepen, maar de overheid ging op zoek naar een aanvullend systeem dat specifiek mensen in de buurt van de spookrijder waarschuwt.

Dat systeem werd ontwikkeld door Bosch, dat nationale en internationale verkeersdata combineert en er voor zorgt dat zowel de spookrijder als de directe omgeving wordt gewaarschuwd. De ontwikkeling werd opgestart door Mobilidata, een programma van de Vlaamse Overheid en imec rond technologische verkeersoplossingen.

Wat Bosch in praktijk aanlevert is een onderliggende infrastructuur die autofabrikanten, app-ontwikkelaars of andere spelers kunnen implementeren in hun app of infotainmentsysteem. Zo is vandaag al bekend dat Skoda dit zal doen.

Nog geen Waze

Wel knelt het schoentje nog bij de beschikbaarheid. Wegen en Verkeer spreekt zelf van verschillende gratis applicaties waar de dienst op is inbegrepen. In praktijk is dat momenteel nog een mager beestje. Het gaat momenteel om Flitsmeister, een app van het Belgische Be-Mobile, maar vooral in Nederland populair. De tweede is NDrive – KartaGPS, een offline kaartendienst, en Sway, een app voor fietsers, die doorgaans niet op de snelwegen rijden.

Waze of Google Maps, beiden van Google, staan niet in het lijstje. Navraag leert dat er momenteel wel wordt gesproken met Google over een mogelijke implementatie. Maar die is dus nog niet voor meteen.