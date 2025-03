Eerste commerciële vlucht Ariane 6 opnieuw ingepland voor 6 maart

De lancering van de eerste commerciële vlucht van de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is gepland voor donderdag.

De raket zal gelanceerd worden om 13.24 uur lokale tijd (17.24 uur Belgische tijd). De lancering moest oorspronkelijk maandag plaatsvinden, maar werd op het laatste moment uitgesteld wegens een anomalie op de grond.

De Ariane 6-missie was aanvankelijk gepland voor december en vervolgens voor 26 februari, maar werd uiteindelijk uitgesteld naar maart. Deze operationele vlucht zou de eerste van 32 in de Ariane 6-orderportefeuille moeten zijn, en ze moet het ruimtevaartcentrum in Kourou jaren van activiteit bieden. De Ariane 6 zal tijdens zijn eerste commerciële vlucht een Franse militaire observatiesatelliet (CSO-3) lanceren.