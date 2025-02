Intuitive Machines wil opnieuw onbemande lander naar de maan sturen

Intuitive Machines, het Amerikaanse bedrijf dat vorig jaar de eerste commerciële landing op de maan in de geschiedenis van de ruimtevaart uitvoerde, wil dat huzarenstukje herhalen. Deze keer wil het ruimtevaartbedrijf Athena op een gecontroleerde en zachte manier op de maan landen.

Woensdag omstreeks 19.00 uur lokale tijd (donderdag omstreeks 01.00 uur Belgische tijd) zal het onbemande ruimtevaartuig Athena met behulp van een Falcon 9-draagraket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, gelanceerd worden in het Kennedy Space Center op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Dat is althans de bedoeling: het exacte moment van de lancering hangt af van het weer en eventuele problemen op het laatste moment.

In februari 2024 slaagde een maanlander van het type Nova-C, Odysseus, van Intuitive Machines er al in te landen dicht bij de zuidpool van de maan. Naast de eerste commerciële landing op de maan in de geschiedenis van de ruimtevaart, was het ook de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. De maanlander naderde het oppervlak van de maan echter te snel en brak een van zijn zes poten. Het ding kwam op zijn kant terecht. Dat scenario moet Athena vermijden.

Athena moet helpen om grondstoffen en water te vinden op de maan. Daarvoor neemt de maanlander onder meer een boor mee die tot een meter onder het oppervlak van de maan kan dringen, en een massaspectrometer die vluchtige stoffen kan detecteren. Ook Grace, een apparaat dat omhoog kan springen, beelden van het maanoppervlak kan maken en kraters kan verkennen, en twee rovers of mobiele robots, Mapp en Yaoki, zitten aan boord.

Net als Odysseus is Athena een maanlander van het type Nova-C. Met een hoogte van 4,3 meter is de maanlander ongeveer even hoog als een vrouwelijke giraf. De diameter meet 1,6 meter.