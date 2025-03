Ruimtetuig Blue Ghost succesvol geland op de maan

Maanlander Blue Ghost 1 van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Firefly Aerospace is zondag succesvol geland op de maan. Het ruimtetuig bereikte om 9.34 uur zijn terminus.

Blue Ghost 1 is de tweede private maanlander in de geschiedenis die met succes kon landen op het maanoppervlak. Een jaar geleden schreef het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines de eerste commerciële landing op de maan in de geschiedenis van de ruimtevaart op zijn palmares.

De landing was live te volgen. De maanlander zette voet aan grond nabij Mons Latreille, een vulkanische formatie in de Mare Crisium, een maanzee aan de noordwestelijke kant van de maan die zichtbaar is vanop de aarde.

Blue Ghost 1 was op 15 januari aan boord van een Falcon 9-raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van techmiljardair en Trump-intimus Elon Musk, richting de ruimte vertrokken. De raket had ook een maanlander van Japanse makelij aan boord, de Resilience van het bedrijf ispace.

Wetenschappelijk onderzoek

Blue Ghost 1 is ontwikkeld in opdracht van NASA. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil het ruimtetuig gebruiken voor een breed scala aan wetenschappelijk onderzoek. Van ‘het begrijpen van maanstof tot het karakteriseren van de structuur en thermische eigenschappen van het binnenste van de maan’, zei een van de NASA-hoofdwetenschappers bij de lancering.

Het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines slaagde er begin 2024 in een ruimtevaartuig op het maanoppervlak te laten landen, een wereldprimeur voor een privébedrijf. Tot dan toe was dat hachelijke manoeuvre slechts door een handvol landen uitgevoerd, te beginnen met de Sovjet-Unie in 1966.

De Verenigde Staten willen in de nabije toekomst astronauten naar de maan sturen. Na verschillende keren te zijn uitgesteld, mikt NASA nu op een terugkeer tegen midden 2027.