Nieuwe Europese raket Ariane 6 maakt eerste commerciële vlucht

De nieuwe Europese draagraket Ariane 6 heeft haar eerste commerciële vlucht aangevat. De lancering, die de voorbije weken meermaals was uitgesteld, vond om 17.24 uur (Belgische tijd) plaats vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana, zo was rechtstreeks te volgen op de website van Arianespace.

De Ariane 6-missie was aanvankelijk gepland voor december en vervolgens voor 26 februari, om nog eens te worden verplaatst naar maart. Maandag werd de lancering op het laatst moment opnieuw uitgesteld wegens een anomalie op de grond. Donderdag kon de raket dan toch succesvol gelanceerd worden.

Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet (CSO-3) de ruimte in. Deze operationele vlucht zou de eerste van 32 in de Ariane 6-orderportefeuille moeten zijn, en ze moet het ruimtevaartcentrum in Kourou jaren van activiteit bieden.

Soevereiniteit

De ingebruikname van de Ariane 6 betekent dat Europese landen minder afhankelijk zijn van buitenlandse bedrijven als SpaceX, van de Amerikaanse miljardair Elon Musk. Voorganger Ariane 5 ging in juli 2023 met pensioen, maar de introductie van de 6 liet vervolgens op zich wachten.

De Falcon-raketten van SpaceX werden in het verleden ook gebruikt voor Europese satellieten, maar in het huidige geopolitieke klimaat zien veel Europese politici liever een eigen ruimtevaartorganisatie. Die onafhankelijkheid (ook van Russische Soyuz-rakketten die voor de invasie van Oekraïne werden gebruikt) is een belangrijke factor in de ontwikkeling van Ariane 6.

De nieuwe draagraket voor grote ladingen had in juli 2024 al een eerste niet-commerciële vlucht gemaakt. Die was niet geheel succesvol: de terugkeer van de bovenste trap richting aarde om op te branden in de atmosfeer – de laatste fase van de hele vlucht – ging niet zoals gepland.

Om kleinere ladingen te lanceren, gebruikt Arianespace de Vega-C. Die laatste werd in december succesvol gelanceerd, twee jaar na een mislukte lancering tijdens de eerste commerciële vlucht in 2022.