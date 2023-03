Virgin Orbit pauzeert operaties en zoekt geld

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit heeft beslist om zijn werking voor een week stil te leggen. Bijna alle werknemers werden naar huis gestuurd zonder loon. Het bedrijf zou vers kapitaal zoeken.

Virgin Orbit, gestart in 2017, is een onderdeel van de Virgin Group van miljardair Richard Branson. Het bedrijf brengt kleine satellieten in een baan rond de aarde. In januari mislukte een poging om met een omgebouwde jumbojet als lanceerplatform de eerste raket te lanceren vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf hoopt zijn personeel halfweg volgende week meer informatie te kunnen geven. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN voert het bedrijf gesprekken over een kapitaalinjectie.

Het aandeel van het bedrijf, dat al in dalende lijn zat sinds eind 2021, verloor woensdag 10 procent van zijn waarde