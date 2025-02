Supercomputer kan in realtime tornado’s voorspellen

ICT-reus Fujitsu en de Yokohama National University zijn er voor het eerst in geslaagd om met een supercomputer in realtime tornado’s te voorspellen die gepaard gaan met een tyfoon.

De nieuwe technologie maakt gebruik van geoptimaliseerde grootschalige parallelle verwerking in combinatie met de verbeterde Cloud Resolving Storm Simulator (CReSS), een weersimulator die is ontwikkeld door professor Kazuhisa Tsuboki op Fujitsu’s Fugaku-supercomputer.

De primeur maakt het mogelijk om hoogwaardige simulaties uit te voeren die zowel tornado’s als tyfoons bekijken. In Japan komt ongeveer 20 procent van de tornado’s voor tijdens zo’n tyfoon. Om de schade te beperken, begon het land in 2008 met het uitsturen van waarschuwingen. Maar in tegenstelling tot andere weersverschijnselen, zoals neerslag, is het voorspellen van tornado’s erg lastig omdat ze kleinschalig en kortstondig zijn.

Van 11 uur naar 80 minuten

In november 2022 sloegen Fujitsu en Yokohama National University de handen in elkaar om een oplossing te vinden. Zeker nu de intensiteit van tornado’s door de opwarming van de planeet blijft toenemen, is het belangrijk om deze weerfenomenen accuraat te voorspellen.

De onderzoekers voerden de simulatie uit op een tyfoon die in augustus 2024 schade aanrichtte in Kyushu, een regio in het zuidwesten van Japan. Toen duurde het nog meer dan 11 uur om te voorspellen of er tornado’s zouden ontstaan, wat de voorspellingen zo goed als onbruikbaar maakte. De nieuwe technologie brengt de tijd van een simulatie terug naar 80 minuten, waardoor het mogelijk moet zijn om uren op voorhand te waarschuwen voor een tyfoon. Bovendien is er nog veel potentieel voor grootschaligere en snellere voorspellingen, omdat de berekening slechts vijf procent van de resources van de supercomputer opeist.

De simulatie kijkt naar 3D-ruimtelijke gegevens zoals temperatuur, luchtdruk, vochtigheid, windrichting en windsnelheid. Op basis hiervan slaagde de computer erin om meerdere tornado’s te reconstrueren die langs de oostkust optraden.