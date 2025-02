Technopolis viert 25 jaar met zoektocht naar gratis toegangstickets

Doecentrum Technopolis in Mechelen bestaat deze maand 25 jaar. Om iedereen de kans te geven het centrum te bezoeken, worden in 25 musea en attracties verspreid in heel Vlaanderen maandelijks doosjes met gratis toegangstickets verstopt.

‘Ben je al op de hoogte? Technopolis bestaat 25 jaar.’ Met die boodschap in z’n handen klom Stéphane Berghmans, de CEO van Technopolis, boven op de kegelvormige toren van Technopolis. De verjaardag werd woensdag ook uitgebreid gevierd met prominenten, partner én – uiteraard – ook heel wat kinderen die zo kennis maakten met een vernieuwd aanbod. Zo werd het nieuwe ‘doctor Elektro-spektakel’ in samenwerking met Stichting ENGIE voorgesteld: een show met een verhaallijn die aanleiding geeft tot een reeks spectaculaire experimenten met elektriciteit, inclusief een Van de Graaff-generator, een kooi van Faraday en een Tesla-spoel. Vlaams minister-president Matthias Diependaele nam ook even plaats in de zogenaamde bliksembunker of kooi van Faraday.

lVlaams minister-president Matthias Diependaele nam ook even plaats in de zogenaamde bliksembunker of kooi van Faraday. © Technopolis

Feestjaar

Heel 2025 wordt een feestjaar voor Technopolis met veel acties. Zo werd al een actie gelanceerd in samenwerking met Riebedebie. Vanaf 25 februari zullen 25 verschillende attracties en musea elke 25e van de maand 25 kegelvormige doosjes, elk goed voor 5 gratis Technopolis-tickets, verstoppen. De deelnemende musea of attracties mogen zelf kiezen hoe ze de gratis tickets aan de man brengen. Ze worden via roze kegelvormige doosjes verspreid. In elk doosje zit een code waarmee je online tot vijf gratis tickets kan reserveren. Deelnemers zijn onder meer een zwemparadijs, een arboretum, een planetarium en een escape room. Via de informatiekanalen van de deelnemende attracties worden vaak extra tips gegeven. Daarnaast kregen in februari 25 scholen gratis toegang.