Wetenschappers ontwikkelen via AI zelfherstellend asfalt

Britse onderzoekers ontwikkelden zelfherstellend asfalt dat gemaakt is uit biomassa-afval. Daarvoor gebruikten ze Google Cloud’s AI-technologieën. Op die manier willen ze wegen aanleggen die duurzamer, milieuvriendelijker en veiliger zijn.

Volgens het World Economic Forum (WEF) zakte België vorig jaar nog weg naar een 64e plaats wat betreft wegkwaliteit, waar we tien jaar eerder nog op de 26ste plek stonden. Er is dus een probleem met ons uitgebreide wegennetwerk, dat wegenwerkers niet tijdig opgelost krijgen. Ook in het Verenigd Koninkrijk worstelt men met het euvel, en daar gingen onderzoekers van King’s College London en Swansea University, samen met wetenschappers uit Chili, mee aan de slag.

Ze ontwikkelden een soort zelfherstellend asfalt, gemaakt van biomassa-afval. Dat repareert scheuren automatisch, waardoor handmatig periodiek onderhoud niet meer of in mindere mate nodig is. Het proces imiteert hoe bomen en sommige dieren zichzelf herstellen, en zo lukt het dit asfalt om in minder dan een uur een microscheurtje te herstellen dankzij natuurlijke microcapsules gevuld met afvalgebaseerde herstelmiddelen.

Nieuw datamodel

Voor zijn ontdekking gebruikte het onderzoeksteam machine learning dat hielp om organische moleculen in complexe vloeistoffen zoals bitumen te onderzoeken. Met een nieuw datamodel versnelden ze atomistische simulaties, wat hielp om oxidatie en scheurvorming in bitumen, een bijproduct van aardolie dat het basismateriaal van asfalt is, beter te begrijpen. Met behulp van Google Cloud ontwikkelden ze tools die chemische eigenschappen kunnen herkennen en virtuele moleculen creëren, speciaal ontworpen voor toepassingen zoals zelfherstellend asfalt.

‘Zelfherstellend asfalt biedt grote voordelen voor betere infrastructuur en duurzaamheid wereldwijd’, zegt Francisco Martin-Martinez, Computationeel Chemicus aan King’s College. ‘Deze innovatie past bijvoorbeeld perfect bij de uitstootdoelstellingen van veel landen en kan de kosten van wegonderhoud verlagen. Dit asfalt vermindert namelijk de nood aan reparaties en verlengt de levensduur van wegen, wat een milieuvriendelijke en betaalbare oplossing biedt voor wegdekschade.’