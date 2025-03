Microsoft 365-apps zullen aandringen op OneDrive-gebruik

Vanaf midden maart zullen de Microsoft 365-apps u met aandrang vragen op te slaan op uw One Drive. Daarmee wil de techreus het gebruik van zijn cloudopslagplek aanmoedigen.

Wie Word, Excel of PowerPoint gebruikt in de Microsoft 365-omgeving voor Windows heeft het aan zijn been. Pop-ups zullen hem of haar binnenkort aanmoedingen in te loggen op de OneDrive Known Folder Move (KFM), en hun bestanden op te slaan op die cloudomgeving. Volgens een bericht in het Microsoft 365 Message Center wordt een eerste uitrol verwacht tot begin april, waarna een ruimere verspreiding tegen mei wordt opgezet.

Met het initiatief wil Microsoft het gebruik van OneDrive-opslag stimuleren. Het onderneemt daar ook andere pogingen toe. Zo introduceerde het vorige week nog versies van hun Office-apps met advertenties die Windowsgebruikers toelaten documenten te maken en te bewerken. De functies van die apps zijn echter beperkt, en laten bijvoorbeeld enkel opslag in OneDrive toe.

Volgens Microsoft zullen de aansporende pop-ups niet verschijnen bij organisaties die OneDrive KFM hebben geblokkeerd.