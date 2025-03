Opera voegt agentic AI toe aan browser

Na generative AI staat het volgende voor de deur. Opera voegde aan zijn browser agentic AI toe, en dat wil zeggen dat u vanaf nu niet alleen content kunt laten creëren door AI, maar er ook taken aan kunt uitbesteden.

‘Dat geeft het voordeel dat je de meest eentonige taken kunt uitbesteden aan je browser, zodat je kunt focussen op wat echt van belang is’, liet Senior Vice President Jan Standal van Opera weten aan TechNewsWorld. Het Noorse bedrijf kondigde maandag aan dat het zijn AI-agent Browser Operator heeft geïntegreerd in Opera, en dat die taken op het web kan uitvoeren op vraag van de gebruiker. In een blogpost op zijn website legde het bedrijf uit dat Browser Operator geschreven instructies in normale taal kan begrijpen. Het kan die informatie vervolgens verwerken om een taak uit te voeren in de browser.

Een AI Agent kan je bijvoorbeeld de moeite besparen van online prijzen te zitten vergelijken, en je gewoon de resultaten voorschotelen, of een vakantie plannen en zelfs boeken. In dat proces blijft de gebruiker het stuur in handen hebben, klinkt het. Browser Operator houdt elke keer halt als actie moet worden ondernomen, een formulier moet worden ingevuld, een bestelling bevestigd, of iets ander gevoeligs moet gebeuren. Je kunt op elk moment de controle in handen nemen, en achteraf is een log te lezen van de verschillende stappen die de agent uitgevoerd heeft.

Vloeiende gebruikservaring

Andere browsers hebben ook al AI-functionaliteiten ingebouwd, maar Opera – tot nog toe een eerder kleine speler op de browsermarkt – is de eerste die een AI-agent heeft ontwikkeld, specifiek voor een browser. Dat gebeurt niet zoals bij anderen door screenshots en –videos via de cloud naar hun AI-modellen te sturen, maar via Document Object Model-technology (DOM) dat in het geheugen van de browser de structuur van een webpagina zal weergeven. Dat zorgt voor een vloeiendere gebruikservaring, en een betere performance. Doordat alles op het apparaat van de gebruiker gebeurt is ook de privacy meer verzekerd.