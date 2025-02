Amazon stopt met Android Appstore

Amazon verwijdert zijn Appstore uit Android. Zijn downloadwinkel bestond veertien jaar, maar over een half jaar is het over en uit. Dan houdt de app, die in België nooit beschikbaar was, op met functioneren.

Amazon lanceerde zijn Appstore in maart 2011 onder meer als de downloadwinkel voor Android-apps onder Windows. Dat werd vorig jaar al afgesloten, maar nu verdwijnt de hele Appstoren dus. De winkel werd door Amazon opgestart op een moment dat de techgigant zijn eigen Fire besturingssysteem uitbracht, dat op Android gebaseerd is. Fire OS dreef onder meer enkele Kindle tablets en de niet echt succesvolle Fire Phone aan.

Vanaf 20 augustus zullen gebruikers geen toegang meer hebben vanaf Android-apparaten, ontwikkelaars kunnen al vanaf donderdag geen nieuwe apps meer in de winkel zetten, zo claimt een ontwikkelaar die een e-mail van Amazon heeft gepost. De software blijft wel in gebruik voor Amazons eigen apps op de eigen apparaten.