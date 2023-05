Gmail propt nu advertenties midden in de inbox

De maildienst lijkt manieren te testen om gebruikers meer advertenties te tonen.

Gebruikers van de gratis maildienst van Google weten al langer dat zij het product zijn dat verkocht wordt, maar Gmail lijkt nu te experimenteren met extra advertenties die de gebruikerservaring mogelijk aantasten. Gebruikers melden aan onder meer techsite 9to5Google dat ze nu niet alleen advertenties bovenaan hun inboxen krijgen, maar ook er middenin, tussen de eigenlijke mails. Dat is een vrij verregaande, nieuwe stap die het lastiger maakt om mails van advertenties te onderscheiden, al krijgen advertenties een klein groen ‘Ad’-icoontje.

De advertenties lijken alleen op te duiken in de ‘Promotions’ en ‘Social’ inboxen. Het is momenteel niet duidelijk of het hier om een test gaat, of het begin van een trage uitrol van de nieuwe functie.