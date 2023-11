Google Chrome zal vanaf juni volgend jaar ad-blockers blokkeren

De techgigant, die de voorbije weken ook al probeerde ad-blockers te weren op YouTube, herneemt zijn plan om extensies op Chrome uit te faseren.

Het plan om advertentieblokkers te weren uit Chrome, Google’s eigen browser, werd vorig jaar al geopperd, en kwam het bedrijf toen op veel kritiek te staan. Het plan, Manifest V3, zou aanpassingen maken aan de manier waarop de browser met API’s omgaat. Kort door de bocht kreeg Chrome daar het alleenrecht om netwerkaanvragen te behandelen, met grote gevolgen voor veel populaire browserextensies.

Na een afkoelperiode is dat plan nu terug. In een blogpost meldt David Li, product manager bij Google, dat de uitrol tijdelijk gepauzeerd werd om aanpassingen te maken die door makers van extensies werden gevraagd. Nu die er zijn, zal Google vanaf juni 2024 beginnen met het blokkeren van Manifest V2, het formaat voor de huidige extensies op Chrome. Alle oude extensies zullen na ongeveer een maand niet meer werken, tenzij een bedrijf een enterprise-versie van de software heeft. Dan kan je deze extensies nog een jaar langer gebruiken.

Waar is dat goed voor?

Officieel zijn de aanpassingen een manier om Chrome sneller en veiliger te maken. Door extensies uit te zetten of te verminderen, zou alles vlotter moeten verlopen. Maar de olifant in de kamer is hier natuurlijk dat veel van de populairste extensies gebruikt worden om advertenties en tracking tegen te gaan, een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Google. Volgens de Electronic Frontier Foundation is Google’s typering van Manifest V3 alvast ‘bedrieglijk’. De organisatie denkt niet dat de aanpassingen voor veel extra veiligheid zullen zorgen.

De nieuwe plannen lijken dan ook te passen in een bredere strategie van het bedrijf om zijn inkomsten veilig te stellen, of alvast adverteerders tegemoet te komen. Na onder meer regels van de EU tegen online tracking en de verplichte keuzemogelijkheid om third party cookies uit te zetten, startte Google een tijd terug met een alternatief voor die cookies. Eentje dat nog altijd voor gerichte advertenties kan zorgen. Tegelijk is YouTube, Google’s streamingplatform, een erg publieke oorlog aan het uitvechten met een reeks ad-blockers.

Chrome is momenteel de meest gebruikte browser ter wereld, maar gebruikers die gehecht zijn aan hun extensies (voor advertenties dan wel andere content) hebben wel alternatieven. Firefox, bijvoorbeeld, legt geen limieten op aan extensies, en ook Safari of zelfs Opera zijn hier milder in.