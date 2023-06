Meta wil een eigen app store in de EU

Meta, moederbedrijf van onder meer Facebook en WhatsApp, zou van plan zijn om een eigen downloadplatform voor apps te maken. Een en ander is een gevolg van de Digital Markets Act.

In een pilootproject zoekt het bedrijf ontwikkelaars die een systeem willen testen waarbij Facebook-gebruikers die op een advertentie voor een app klikken, die ook meteen via Facebook kunnen downloaden. Daarbij zouden ze niet eerst via een externe app store moeten gaan. De ontwikkelaars zouden daarbij zelf kunnen kiezen via welk betaalsysteem ze werken.

Het bedrijf wordt daartoe geïnspireerd door de Digital Markets Act (DMA), dat onder meer monopolies op app stores moet tegengaan. Als ‘poortwachters’ van grote platformen moeten Apple en Google volgens de nieuwe regelgeving hun platformen openstellen voor alternatieve betaalsystemen.

Momenteel worden mobiele apps voornamelijk verdeeld via de app stores van Apple (uitgever van iOS) en Google (uitgever van Android), die ontwikkelaars van apps ook dwingen om hun eigen betaalsysteem gebruiken. Technisch gezien is Google daar nog iets losser in dan Apple, omdat het wel ‘side loading’ toelaat, maar beide bedrijven zijn al een tijd verwikkeld in rechtszaken met app-ontwikkelaars die niet langer de toeslag willen betalen voor het gedwongen gebruik van de app store.

De DMA werd vorig jaar in het Europees parlement goedgekeurd en moet onder meer dat systeem aanpakken. De regels zouden in het voorjaar van 2024 moeten ingaan. Meta bevestigt alvast aan techsite The Verge dat het aan een pilootproject werkt. Eerder zei ook Microsoft dat het een alternatieve app store op poten wil zetten in Europa.