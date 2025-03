Nieuwe tools moeten Reddit doen heropleven

Reddit heeft donderdag nieuwe tools gelanceerd die helpen bij het volgen van de regels en het begrijpen van de gebruikersstatistieken. Daarmee wil het de betrokkenheid op het platform verhogen.

Reddit heeft al even last van een vertraagde groei, door een verandering in Google’s algoritme. Sindsdien vinden minder mensen de weg naar de site vanuit de zoekmachine, al zegt Reddit-CEO Steve Huffman dat het verkeer ondertussen opnieuw is aangetrokken. Hoe dan ook trekt het platform alle registers open om meer gebruikers te lokken.

Recovery-tool

Eén van de nieuwe tools is een ‘rules check’-functionaliteit, die momenteel wordt getest voor smartphones, waarmee gebruikers gemakkelijker de regels van specifieke subreddits kunnen volgen. Een andere nieuwigheid is een recovery-tool om een post opnieuw te plaatsen in een andere subreddit als het origineel ergens is verwijderd omdat het tegen de regels in ging. Het platform zal ook subreddits aanbevelen op basis van de inhoud van een post, en gebruikers informeren over de vereiste criteria om in bepaalde gemeenschap te posten.

Een verbeterde post insights-functionaliteit geeft inzicht in het bereik van een post, en toont statistieken over gebruikers-interactie. Reddit lanceerde in december reeds een AI-gedreven zoektool, ‘Reddit Answers’, die gecureerde samenvattingen van discussies in een gemeenschap creëert. Die tool wordt momenteel in beta uitgeprobeerd door een beperkt aantal Amerikaanse gebruikers.