20 jaar LinkedIn: 7 tips om jouw profiel een boost te geven

LinkedIn is ondertussen hét sociale mediaplatform bij uitstek dat zich op zakelijke netwerken focust. En dat met bijna 1 miljard gebruikers. Je zorgt er dus maar best voor dat jouw profiel in het oog springt.

LinkedIn viert in 2023 zijn twintigste verjaardag. In mei 2003 kwam het sociale mediaplatform voor zakenlui voor het eerst online. Amper een jaar later, in 2004, telde LinkedIn al meer dan 1 miljoen profielen. Vandaag is het platform uitgegroeid tot een mastodont met wereldwijd meer dan 950 miljoen gebruikers, waarvan 4,2 miljoen in het kleine België.

Op het platform zijn ook steevast recruiters aanwezig die op zoek zijn naar een toegevoegde waarde voor hun onderneming. Of gewoon nieuwsgierige collega’s/concullega’s. En laat ons eerlijk zijn, wie maakt er nu niet al eens graag indruk met zijn of haar ervaring, prestaties en skills? Daarom is het belangrijk je LinkedIn-profiel goed te onderhouden. Met onze zeven tips kan je je profiel misschien nóg wat beter in de verf zetten.

Profiel-URL

In het oog springen begint bij kleine dingen. Daarom is het een leuk extraatje de URL naar je LinkedIn-profiel te personaliseren. Je profiel delen met een recruiter of met je volgers op sociale media? Een frisse en korte URL-link naar je profiel is het eerste detail waarmee je indruk maakt. Door op de LinkedIn-homepagina simpelweg je eigen profiel te openen en vervolgens het potloodje in de rechterbovenhoek naast ‘Openbaar profiel en URL’ aan te klikken, kan je zelf de URL aanpassen.

© LinkedIn

Afbeeldingen

Wanneer vrienden, collega’s, volgers of gewoonweg geïnteresseerden vervolgens op je profiel terechtkomen, is het belangrijk dat ze weten – én zien – wie je bent. Daarom is het aangeraden om op z’n minst een (openbare) profielfoto te gebruiken. En neen, dat hoeft geen foto te zijn in je beste kostuum. Een ‘gewone’ foto – waarom geen vakantiekiekje? – waarop de mensen met je kunnen kennismaken volstaat.

Wie een stapje verder wil gaan, kan ook een achtergrondfoto of banner toevoegen. Daarmee kan je prestaties of mijlpalen waar je trots op bent in de spotlight plaatsen. Of gewoon wat extra reclame maken voor je bedrijf – heel wat organisaties maken vandaag de dag banners op maat voor sociale media. Maar let wel op, er bestaat ook zoiets als unconscious bias. Dat wil zeggen dat mensen je op basis van de banner op jouw profiel sneller zullen overslaan, onbewust weliswaar. Een voorbeeld uit de sportwereld: wanneer je een Anderlecht-banner op je profiel hebt staan, raak je in Brugge en omstreken wellicht minder snel aan het werk, en vice versa.

Wie ben jij?

Laat je mede-LinkedIn-gebruikers weten wie je bent, maar vooral wat ze van jou kunnen verwachten. Dat doe je best door onder de introductiebalk van je profiel bij de rubriek ‘Info’ wat meer te vertellen over jezelf. Som niet je carrièrepad op of welke opleidingen je volgde, maar vertel écht iets over jezelf. Hoe je in het (bedrijfs)leven staat, wat je passies zijn of waar je in de toekomst nog van droomt. Hoe persoonlijker je LinkedIn-profiel overkomt, hoe sneller mensen zullen meegaan in je verhaal.

Verlaat LinkedIn

Niet letterlijk, maar durf je profielbezoekers ook om te leiden naar externe websites of naar andere sociale mediaprofielen. Zo laat je mensen kennis maken met je werk en geef je recruiters misschien wel dé referenties die alle twijfel wegnemen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen: bij je contactgegevens kan je alvast een website meegeven, bij je ervaringen kan je makkelijk een URL-link plaatsen of je kan zelfs een hele, aparte rubriek ‘Publicaties’ inrichten.

Wat een werkkracht!

Het is altijd leuk om complimentjes te krijgen van (ex-)collega’s of van je baas. En bovendien staan die complimenten niet slecht op je ‘digitale cv’ of LinkedIn-profiel. Het is daarom dan ook een absolute meerwaarde wanneer je connecties je op je LinkedIn-profiel ‘aanbevelen’. En vergis je niet: dit is niet hetzelfde als vaardigheden die onderschreven worden. Dit zijn ware lofbrieven waarmee je de recruiters of je nieuwe overste omver kan blazen.

Mensen aanbevelen kan je doen door op hun profiel op ‘meer’ te klikken en ‘aanbevelen’ te selecteren. De persoon die je aanbeveelt zal dan zelf wel nog de keuze krijgen of die het al dan niet wil tonen op zijn profiel.

© LinkedIn

Prikkelwoorden

LinkedIn is geen Facebook of Twitter, maar toch is het belangrijk af en toe eens iets te posten. Bij het posten, maar evengoed wanneer je jezelf voorstelt op LinkedIn, is het belangrijk actief taalgebruik te hanteren en prikkelwoorden te gebruiken. Maar wat zijn dat nu juist, ‘prikkelwoorden’?

Prikkelwoorden zijn woorden die sneller in het oog springen dan anderen. Zeg bijvoorbeeld niet ‘ik moet’, zeg in de plaats ‘ik krijg de kans’. Of gebruik gewoon woorden die vanaf de eerste keer werken, zoals: gratis, nieuw, extra, vandaag… Wanneer je die combineert met ritme in je tekst en herkenbare verhalen, word je in no time een hit op LinkedIn!

De eerste 2…

… regels van een post zijn de belangrijkste. LinkedIn’ers die door hun newsfeed scrollen krijgen steeds de eerst twee regels van een LinkedIn-post te zien, dus you better make them count. Hiervoor bestaan er twee gouden regels:

Zorg ervoor dat de lezer uit de eerste 2 regels kan afleiden waar jouw boodschap naar toe gaat. Prikkel je lezers onmiddellijk in deze eerste twee regels: gebruik prikkelwoorden!