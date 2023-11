Bluesky heeft nu 2 miljoen gebruikers

Het sociale netwerk, mee opgericht door ex-Twitterbaas Jack Dorsey, kan een verdubbeling van zijn gebruikers optekenen sinds september.

De eerste berichten op Bluesky werden een jaar geleden gepost. In een blogpost naar aanleiding van die verjaardag, meldt het bedrijf dat het nu meer dan twee miljoen volgers heeft. In september was dat nog 1 miljoen. Hoeveel van die gebruikers het platform dagelijks bezoeken, is niet meteen duidelijk.

Bluesky werkt richting een open en gedecentraliseerd platform en werd opgericht als onderdeel van Twitter. Toen dat bedrijf vorig jaar werd overgenomen door miljardair Elon Musk (en vervolgens hernoemd naar X), ging Bluesky apart verder. Het netwerk is ondertussen op Android en iOS beschikbaar. Eind november zou er ook een open webinterface komen.

Nog aangekondigd: ‘federation’. Dat is het principe dat je data niet door een enkel bedrijf wordt bijgehouden maar verspreid over verschilllende onafhankelijke servers (gelijkaardig aan bijvoorbeeld concurrent Mastodon). Bedoeling is dat je vrij makkelijk zou kunnen overschakelen wanneer het mis gaat met een server, bijvoorbeeld wanneer de eigenaar plots begint antisemitische onzin te posten.