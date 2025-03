Bluesky valt voortaan onder Belgische regulator

Het sociale netwerk heeft voortaan een Europees kantoor in ons land. Dat wil zeggen dat de regulering rond het platform onder de verantwoordelijkheid van het BIPT valt.

BlueSky bestaat een tweetal jaar maar groeit fors als alternatief voor X (Twitter). In november had de Europese Commissie al meer informatie gevraagd aan de lidstaten rond de aanwezigheid van Bluesky in Europa.

Euronews merkt nu dat het platform in haar algemene voorwaarden heeft toegevoegd dat het een juridische vertegenwoordiging heeft in een kantoor in Brussel. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een echt kantoor waar mensen van Bluesky werken, eerder om een juridische vertegenwoordiging via een advocatenkantoor.

Dat moet Bluesky in lijn brengen met de Europese regels. Zo kan de Europese Commissie via dat kantoor vragen stellen aan het bedrijf, dat haar hoofdzetel in Seattle (VS) heeft.

Dat wil ook zeggen dat de Belgische telecomregulator, het BIPT, voortaan bevoegd is voor de regulering van Bluesky. Eerder dat ook al met Telegram. Zodra platformen meer dan 45 miljoen gebruikers hebben in de EU worden ze door Europa aanzien als VLOP, Very Large Online Platform, en zijn er striktere regels van toepassing.