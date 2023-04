LinkedIn krijgt gratis verificatie

De professionele netwerksite komt met een systeem waarmee je kan bewijzen wie je bent en waar je werkt.

LinkedIn, eigendom van Microsoft, zal een verificatiesysteem uitrollen dat toelaat om te bewijzen dat je ook echt werkt waar je zegt dat je werkt. Daarvoor staan een aantal systemen klaar, schrijft LinkedIn in een mededeling. Een ervan is Microsofts eigen Entra identificatieplatform. Werknemers van zo’n 4.000 meewerkende bedrijven kunnen zich ook verifiëren via hun mailadres van het werk. Daarnaast biedt LinkedIn ook verificatie aan via CLEAR, een bestaand identificatieplatform voor de VS.

Het gaat op LinkedIn om een gratis verificatiesysteem, in tegenstelling tot bij andere sociale media zoals Twitter of Instagram. In eerste instantie, en gezien de mogelijkheden voor verificatie, lijkt het vooral te gelden voor Amerikaanse gebruikers. Wie geverifieerd is krijgt een vinkje op zijn of haar profiel.

De nieuwe functie lijkt onder meer in te spelen op een nieuwere manier van personeelsbeheer, waarbij meer mensen online werken. Om daar dan professioneel mee samen te werken of hen uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek, is het belangrijk om zeker te weten dat ze ook zijn wie ze beweren te zijn, aldus LinkedIn.