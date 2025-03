Meta begint tests met ‘community notes’ op Facebook en Instagram

Meta begint vanaf dinsdag in de Verenigde Staten met de test. Het gaat om een functie waarmee gebruikers commentaar kunnen zetten bij berichten die volgens hen misleidend zijn. Meta-baas Mark Zuckerberg wil in de VS af van onafhankelijke experts die feitenchecks uitvoeren en in plaats daarvan community notes invoeren, maakte hij in januari bekend.

De aantekeningen zullen dinsdag niet direct verschijnen. Meta wil eerst testen hoe het schrijven en beoordelen van de community notes gaat voordat ze worden gepubliceerd, schrijft het bedrijf op zijn blog. Het techbedrijf zegt dat ongeveer 200.000 gebruikers van Instagram, Facebook en Threads zich hebben aangemeld voor de nieuwe functie, die lijkt op een vergelijkbaar systeem van X.

Zuckerbergs beslissing om te stoppen met onafhankelijke feitenchecks leverde hem veel kritiek op. Volgens de Facebook-oprichter leidden ze vaak tot censuur door de vooringenomenheid van factcheckers, een mening die veelal rechts-conservatieve politici in de VS eerder uitten. Een koepel van factcheckorganisaties reageerde fel op dat verwijt. Leden benadrukten de strenge eisen van onpartijdigheid waaraan medewerkers moesten voldoen en stelden dat Meta uiteindelijk besluit welke berichten offline moeten.