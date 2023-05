Meta mag binnenkort misschien geen kinderdata meer verkopen

Facebook heeft niet genoeg gedaan om gegevens van gebruikers te beschermen. Dat geeft de Federal Trace Commission of FTC aan. Meta reageert woedend op enkele nieuwe maatregelen die de waakhond voorstelt.

In 2020 (in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal) kreeg het toenmalige Facebook het bevel om de privacy op zijn platform te verbeteren. Dat heeft het bedrijf niet gedaan, zegt de Amerikaanse consumentenwaakhond FTC nu. In tegendeel, Facebook (ondertussen hernoemd naar Meta) zou nog altijd ontwikkelaars toegang geven tot private informatie van gebruikers. Het zou bovendien misleidende informatie geven over producten als Messenger Kids, waardoor ouders verkeerd begrijpen wie er met hun kind kan chatten, maar ook wie er toegang krijgt tot data over die minderjarigen. Via een bug in die chatdienst voor kinderen was het bijvoorbeeld mogelijk dat onbevoegden contact zochten met een kind.

Het is al de derde keer dat Facebook zich niet aan de regels houdt, zegt de FTC, en ze komt nu met een nieuwe voorstel. Een amendement op het bevel van 2020 verbiedt Meta om nog nieuwe producten te lanceren zonder die eerst door FTC te laten nakijken. Meta zou bovendien verboden worden om geld te verdienen met data van minderjarigen die het verzamelt op Facebook, Instagram, WhatsApp en Oculus. ‘Facebook heeft meermaals zijn beloften over privacy gebroken’, aldus Samuel Levine, die aan het hoofd staat van consumentenbescherming bij de FTC, in een persbericht. Facebook heeft nu 30 dagen om officieel te reageren op de aantijgingen.

Meta is alvast niet opgezet met de communicatie. Een woordvoerder meldt aan techsite Ars Technica dat de nieuwe aanpassingen een ‘politieke stunt’ zijn en dat het bedrijf geen kans kreeg om deze ideeën te bespreken. De woordvoerder probeert ook op de sinofobie van een deel van het publiek (en vermoedelijk de Amerikaanse politici) in te spelen en betreurt dat ‘een Amerikaans bedrijf wordt geviseerd terwijl Chinese bedrijven zoals TikTok zomaar kunnen opereren op Amerikaanse bodem.’ Het bedrijf zegt de aanpassingen aan te zullen vechten.