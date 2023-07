Meta rolt betaald Verified-abonnement uit in België

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram introduceert in de loop van de komende weken Meta Verified op de Belgische markt. Het abonnement is vooral bedoeld voor creators en influencers en omvat onder meer een verificatievinkje.

Meta Verified moet gebruikers helpen om hun online zichtbaarheid te vergroten en hun community sneller op te bouwen op de platformen van de socialemediareus. Centraal staat het verificatievinkje dat bevestigt wie je zegt dat je bent en dat je account is geverifieerd met een geldig identificatiebewijs. Eventueel kan je ook nog een selfie-video toevoegen om de echtheid van je account kracht bij te zetten.

Beschermd tegen imitators

Tegelijk genieten Verified-abonnees meer bescherming tegen imitatie via ‘proactieve account monitoring’. Deze functie spoort voortdurend naar onverlaten die misbruik willen maken van de accounts of het succes van aanstormend talent en snelgroeiende creators.

Bij eventuele problemen met het account hebben Meta Verified-leden altijd onmiddellijk toegang tot een team van experts. Tot slot kunnen ze rekenen op enkele exclusieve features, zoals stickers op Stories en Reels op Facebook en Instagram.

Een abonnement op Meta Verified kost 13,99 euro op Instagram of Facebook op het web, en 16,99 euro in de apps voor iOS en Android. België is ‘de komende weken’ aan de beurt, maar een exacte timing heeft Meta niet bekendgemaakt