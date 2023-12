Musk bevraagt gebruikers over terugkeer complottheoreticus Alex Jones op X

De Amerikaanse miljardair Elon Musk laat gebruikers van zijn korteberichtjesdienst X, het vroegere Twitter, erover stemmen of het account van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones al dan niet hersteld moet worden. Dat liet Musk zaterdag weten via X.

Jones is sinds 2018 verbannen van X. De oprichter van de rechtse website Infowars had de richtlijnen niet nageleefd en werd ook verbannen van andere platformen, waaronder Facebook en YouTube. Jones werd in meerdere rechtszaken veroordeeld tot miljardenhoge schadevergoedingen voor zijn valse beweringen over het bloedbad op de basisschool van Sandy Hook. In 2012 schoot een man in de school 26 mensen dood, onder wie 20 kinderen. Jones beweerde dat de schietpartij in scène gezet was.

Het is niet de eerste keer dat Musk een dergelijke bevraging organiseert. Zo liet hij in november vorig jaar ook erover stemmen of voormalige Amerikaanse president Donald Trump opnieuw actief mocht worden op Twitter. Het account van Trump, dat geblokkeerd was nadat hij zijn aanhangers aangemoedigd had bij de bestorming van het Capitool in 2021, werd vervolgens door Musk weer geactiveerd. Toch heeft Trump, op een uitzondering na, het account nadien niet meer gebruikt. Hij post berichten op zijn eigen platform “Truth Social”.