Threads verliest 79% van zijn dagelijkse actieve gebruikers op Android

Twitter-rivaal Threads verloor afgelopen maand 79 procent van zijn aantal dagelijkse actieve gebruikers op Android. Heel wat van de initiële gebruikers knappen duidelijk ergens op af.

Van 49,3 miljoen dagelijkse actieve gebruikers op 7 juli naar 10,3 miljoen op 7 augustus: het is een flinke tuimeling die analysebedrijf Similarweb opmerkte in het gebruik van Threads, de Twitter-eske microbloggingdienst die Meta vorige maand lanceerde onder zijn Instagram-merk. Het onderzoek mat alleen gebruikers van de Android-app, maar zo’n 71 procent van alle smartphonegebruikers op de wereld heeft dat besturingssysteem op zijn smartphone staan.

Ook minder gebruikstijd

Niet alleen werden er op de aangegeven maand tijd minder actieve gebruikers opgemeten, ook de tijd van zij die wel op Threads bleven ging fors achteruit. Toen de app werd gelanceerd spendeerde de gemiddelde gebruiker er 14 minuten per dag op, tegen begin deze maand was dat nog maar 3 minuten.

X, de berichtendienst voorheen bekend als Twitter, heeft meer dan 100 miljoen dagelijkse actieve gebruikers, die een min of meer consistente 25 minuten per dag erop zitten.

Te mooi om waar te zijn

‘Geen van deze statistieken betekent dat Threads uiteindelijk niet zal slagen, alleen dat het ‘daverende succes’ te mooi was om waar te zijn’, schrijft Similarweb in een blogpost over het onderzoek. ‘Hoewel Twitter-vluchtelingen Threads misschien waarderen vanwege het relatieve uitblijven van onnodig drama, mist Threads ook veel van de intrigerende inhoud die ervoor zorgt dat X (Twitter)-gebruikers terugkomen – al was het maar om elkaars berichten te lezen en te becommentariëren die kritisch zijn over X-eigenaar Elon Musk.’