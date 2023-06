TikTok nadert Instagram als belangrijkste nieuwsmedium voor jongeren

TikTok is aan een stevige opmars bezig als belangrijkste nieuwsmedium bij jongeren. Dat blijkt uit de Nieuwsbarometer 2023. Ondanks twijfels bij de overheid over de betrouwbaarheid van het platform, dat in handen is van het Chinese Bytedance, hebben jongeren er weinig moeite mee als doorgeefluik voor nieuws.

Vandaag haalt ongeveer 35 procent van de jongeren hun nieuws via TikTok, een stijging met acht procent ten opzichte van 2022. Bij de allerjongste nieuwsconsumenten (twaalf tot vijftien jaar oud) haalt zelfs meer dan de helft (52 procent) zijn nieuws via TikTok.

Ernstige twijfels

Instagram blijft met 52 procent het favoriete nieuwsmedium bij 12- tot 26-jarigen, al levert het zes procent in. Facebook verliest draagvlak en zakt van 41 procent naar 33 procent. Bijna alle belangrijke sociale media lijken in te leveren als bron van nieuws bij jongeren, behalve TikTok. Dat is opmerkelijk, omdat de Nationale Veiligheidsraad eerder dit jaar TikTok tijdelijk heeft verboden op diensttoestellen van het federale overheidspersoneel. Ook in onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland is de app verboden voor overheidspersoneel.

Bij ons kwam het verbod er na een analyse van de Staatsveiligheid (VSSE) en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Er zijn ernstige twijfels over spionage en inbreuken op de privacy van gebruikers. TikTok is eigendom van het Chinese ByteDance en ligt onder vuur sinds het technologiebedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot de gegevens van Amerikaanse en Europese gebruikers.