TikTok weer beschikbaar in de Amerikaanse appstores

TikTok is opnieuw beschikbaar in de appstores van Apple en Google in de Verenigde Staten. De populaire video-app kon sinds 19 januari niet meer gedownload worden door nieuwe gebruikers.

Volgens een wet die ondertekend werd door de vorige Amerikaanse president Joe Biden, moest ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, tegen 19 januari de Amerikaanse onderdelen van de filmpjes-app van de hand doen. Gebeurde dat niet, dan zou de populaire toepassing niet langer beschikbaar zijn in de Verenigde Staten.

Uiteindelijk trok TikTok een paar uur voor de deadline zelf de stekker uit de app voor de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers. Ze konden niet meer scrollen, noch op de app, noch op de website, en hadden ook geen toegang meer tot hun profiel en de video’s die ze als favoriet hadden bewaard.

Deadline

Op zijn eerste dag als 47ste president van de Verenigde Staten gaf Donald Trump TikTok echter uitstel, waardoor de app 75 dagen langer operationeel zou zijn, tot 5 april. Deze week suggereerde president Trump dat hij de deadline nogmaals zou kunnen verlengen.

