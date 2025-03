Trump: ‘Vier mogelijke overnemers voor TikTok in VS’

De Amerikaanse overheid onderhandelt met vier potentiële overnemers voor de Amerikaanse tak van de van oorsprong Chinese filmpjes-app Tiktok. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd.

Een deal zou er snel kunnen komen, zei hij. Trump gaf geen namen van potentiële kopers. ‘Ze zijn alle vier goed’, aldus de president. Hij gaf de Chinese TikTok-eigenaar ByteDance op 20 januari nog 75 dagen uitstel om zijn Amerikaanse activiteiten te verkopen.

Als die verkoop niet plaatsvindt, zal het erg populaire platform worden verboden in de VS. Daarover werd vorig jaar een wet gestemd met steun van Democraten en Republikeinen. Trump liet wel verstaan dat verder uitstel nog mogelijk is.