Wetenschappers vragen meer biodiversiteit in emoji

Italiaanse wetenschappers hebben opgeroepen tot meer biodiversiteit in de catalogus van emoji. ‘De emoji die we vandaag kennen bevatten een brede waaier aan diersoorten, terwijl planten, zwammen en micro-organismen ondervertegenwoordigd zijn’, stelden ze vast.

Biologen Stefano Mammola, Mattia Falaschi en Gentile Francesco Ficetola categoriseerden de emoji uit de online Emojipedia-bibliotheek en maakten vervolgens de vergelijking met de biodiversiteit in de echte wereld. Ze concludeerden dat er 112 organismen vertegenwoordigd zijn in de catalogus: 92 dieren, zestien planten, één zwam en één micro-organisme.

Gewervelden versus geleedpotigen

Bij de dieren zijn gewervelden aanzienlijk oververtegenwoordigd. Geleedpotigen zijn dan weer ondervertegenwoordigd, hoewel er 1,3 miljoen soorten gekend zijn tegenover ‘maar’ 85.000 bij de gewervelden.

In de samenleving gaat de prioriteit naar dieren als het over biodiversiteit gaat, luidt het. De wetenschappers menen dan ook dat een meer representatieve selectie van emoji kan helpen in het debat rond biodiversiteit en de bescherming ervan.