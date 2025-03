WhatsApp gaat antwoorden op een bericht groeperen

WhatsApp werkt aan zogeheten ‘threads’ die antwoorden in groepsgesprekken bij elkaar zetten. Dat werd in een bètaversie ontdekt.

WhatsApp werkt aan een nieuwe groeperingsfunctie. Bij die ‘threads’ blijven de berichten wel zichtbaar, maar komen antwoorden op berichten ook in een nieuw venster samen onder de vragen waarop ze een antwoord zijn. Een en ander moet de overzichtelijkheid verbeteren, zeker bij grotere groepsgesprekken.

Het nieuwe, toegewijde venster, toont alle berichten waarop iemand heeft geantwoord, en zet daar dan netjes alle antwoorden onder. Je kan naar het venster door te klikken op een antwoord. De functie is voorlopig in bèta en werd gespot in versie 2.25.7.7 door gespecialiseerde blog WABetaInfo. Wanneer de functie breder wordt uitgerold, is niet duidelijk. Groeperende threads zijn op zich niet nieuw. Je vindt ze al in verschillende berichtenapps, zoals Discord of Slack. WhatsApp had ze tot nu toe niet.