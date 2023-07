Spaanse boete van bijna 200 miljoen euro voor Apple en Amazon

De Spaanse mededingingsautoriteit (CNMC) heeft boetes uitgeschreven aan Amazon en Apple voor ‘concurrentieverstorend gedrag’. In totaal bedragen de sancties 194 miljoen euro.

De twee Amerikaanse bedrijven zouden een overeenkomst hebben gemaakt die de vrije verkoop van Apple-producten beperkt op de Spaanse websites van Amazon. Dat heeft de CNMC dinsdag gezegd in een persbericht.

In oktober 2018 zou in contracten zijn vastgelegd dat voortaan enkel verkopers uit een door Apple opgestelde lijst producten van de techgigant mogen verkopen op www.amazon.es. Die afspraak gooide 90 procent van de Apple-verkopers van het grootste online verkoopplatform van het land. Bovendien kregen concurrenten minder advertentieruimte op de website en bevoordeelde de zoekfunctie Apple-producten, wat ‘consumenten rechtstreeks schaadde door hun mogelijkheden te beperken om nieuwe merken te ontdekken’, zo zegt de CNMC.

Voor Amazon komt de boete neer op 143,6 miljoen euro. Apple krijgt een rekening van 50,5 miljoen euro gepresenteerd. Beide kunnen nog in beroep gaan tegen de sanctie. Het is niet de eerste keer dat techbedrijven de Europese mededingingswet aan hun laars lappen. In december 2021 schreef de Italiaanse waakhond al eens een boete uit aan Amazon ter waarde van meer dan een miljard euro. Apple kreeg in maart 2020 een boete van 1,1 miljard euro in Frankrijk.