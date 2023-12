Extreem georganiseerde Outlook-gebruikers kunnen geen mails versturen

Wie meer dan vijfhonderd mappen heeft in Outlook, kan mogelijk geen mails versturen vanuit de desktopversie. Microsoft werkt aan een oplossing.

Het zal vermoedelijk niet enorm veel gebruikers treffen, maar Microsoft meldt dat het werkt aan een probleem met de desktopversie van Outlook. Daar krijgen gebruikers een foutmelding (error code 0x80040305) wanneer hun mailbox meer dan vijfhonderd submappen telt.

Best minder dan 450

Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar tot die tijd raadt Microsoft wel een aantal alternatieve oplossingen aan. Zo raadt het aan om het aantal submappen onder de 450 te houden om Outlook niet in de problemen te brengen. Maar ook het ingeklapt houden van de vele mappen kan het verzendprobleem voorkomen.

Wie dat niet kan doen, wordt aangeraden om de functies ‘view on server’ en opties om meer te bekijken in Exchange, of ‘include older results’ te vermijden. Wie dat toch doet, kan Outlook best nadien herstarten om problemen te voorkomen.