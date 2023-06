‘Google factureert video-ads die niemand zag’

Een lijvig rapport stelt dat bepaalde video-advertenties die Google op YouTube en op externe apps en sites plaatst, niet of slecht worden bekeken. Dat maakt dat adverteerders betalen voor views die ze niet krijgen.

Het gaat om advertenties via Google’s TrueView platform, een advertentieomgeving die zowel op YouTube als op externe apps en sites videoads toont die in principe geluid bevatten, degelijk worden getoond en die de gebruiker kan overslaan. Adverteerders betalen per kijker en dus gaat het om advertenties die bewust worden bekeken. Tenminste dat is de theorie.

Advertentiespecialist Adalytics plaatst daar nu ernstige vraagtekens bij. In haar rapport stelt het dat 42 tot 75 procent van de TrueView in-stream advertentieuitgaven naar Google Video Partner (GVP) sites ging die niet aan de standaarden voldeden. Die GVP-sites zijn externe websites waar advertenties worden aangeleverd door Google.

Adalytics onderzocht die advertenties en stelt vast dat ze zeer vaak verkeerd worden getoond. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de video te muten, naar de rand van de pagina of buiten beeld te plaatsen, of de video wordt zodanig klein in een hoekje afgespeeld dat ze de facto niet worden bekeken ondanks dat adverteerders wel betalen per view en dat als ‘bekeken’ wordt geteld. Ook gaat het volgens Adalytics over video’s die niet over te slaan zijn, ondanks wat Google belooft. Dat suggereert dat er video’s worden bekeken waar de kijker geen interesse in heeft.

Onder meer de EU, Microsoft, Samsung, Bayer, Johnson&Johnson en tientallen andere bekende merken adverteren op deze manier. De organisatie achter het rapport contacteerde enkelen van hen voor een reactie. Die spelers worden niet bij naam genoemd, maar zeggen wel dat als de beweringen kloppen, ze hun geld zouden terugvragen.

Google: onbetrouwbare voorbeelden

Google zelf is niet opgezet met het rapport van Adalytics. Zonder hen bij naam te noemen verscheen er deze week een blogpost waarin het bedrijf zegt dat ‘een recent rapport’ ‘onbetrouwbare samples’ en ‘proxy methodologie’ gebruikt om foute claims te maken.

Ook beweert het dat klanten kunnen kiezen om advertenties enkel op YouTube te plaatsen en niet op sites binnen het GVP netwerk. Tegelijk zegt het veel belang te hechten rond waar advertenties verschijnen en dat het vorig jaar op 143.000 sites stopte met advertenties omdat ze niet aan de standaarden van Google voldeden.

Dat is een antwoord waarvan het stramien bekend is. Vrijwel elke grote speler reageert bij een incident aanvankelijk met ‘we geven hier om’, gevolgd door cijfers om te tonen dat er wel degelijk actie wordt ondernomen. Een mooie vergelijking is Meta dat regelmatig herhaalt hoeveel spammers en desinformatie het verwijdert, maar toch doet het platform nog steeds te weinig om dat grondig aan te pakken.

The Register nam contact op met Adalytics over de blogpost van Google. Daar klinkt de nuance dat Google wel beweringen opwerpt, maar de kern van de bevindingen niet in twijfel worden getrokken. Zo zegt Google niets over advertentie-video’s die zonder geluid worden afgespeeld. Ook dat je kan kiezen om enkel op YouTube te verschijnen, is iets wat niet in de documentatie van Google zou staan, maar nu plots wel mogelijk lijkt.