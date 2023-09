Zoom laat generatieve AI mee vergaderen

Videoconferencingplatform Zoom lanceert een AI-assistent die betalende gebruikers moet helpen om hun vergadering in goede banen te leiden. Zoom AI Companion, zoals de generatieve AI heet, zal onder meer helpen in het voorbereiden van meetings en het opzoeken van relevante documenten tijdens een gesprek.

Met Zoom IQ stak Zoom in 2022 al een teen in het water van generatieve AI. De functie hielp onder meer om gestructureerde opnames van gesprekken te maken. Gaandeweg werden die functionaliteiten uitgebreid, met onder meer in maart van dit jaar nog een functie die vergaderagenda’s hielp opstellen en zelfs alvast drafts van e-mails begon te maken wanneer dat in de conversatie kwam. Nu breidt het bedrijf achter het bekendste videoconferencingsysteem op aarde dat allemaal nog wat uit, onder de mantel van een complete herlancering van dat AI-aanbod: Zoom AI Companion. Gebruikers met een betalend Zoom-account krijgen de verbeterde generatieve AI-functies er gratis bij.

Voor, tijdens en na

Voor de aanvang van vergaderingen betekent dat onder meer dat AI Companion helpt met het vooraf structureren van informatie. Op basis van vragen over de status van projecten in het chatvenster zoekt de AI documenten bij elkaar. Tijdens een meeting kan het kunstmatig intelligente hulpje onder meer antwoordsuggesties geven voor vragen die tijdens het gesprek worden gesteld, zegt Zoom. De AI zal ook samenvattingen van al het gezegde kunnen geven voor deelnemers die later inloggen, in dialoogvorm via de chatfunctie. Zo hoeven ze de andere deelnemers niet meer te storen om te worden bijgepraat.

Na de meetings volgen er automatisch opgestelde notulen. Die omvatten onder meer een opname van het gesprek en een gestructureerd verslag met hoofdstukken en highlights. Vanaf voorjaar 2024 wil Zoom zijn AI-assistent ook persoonlijke feedback laten geven op de gespreks- en presentatievaardigheden van deelnemers. Tegen dan moet het ook mogelijk worden om alvast vervolgvergaderingen in te plannen recht vanuit de chat van een lopende meeting.

Brede waaier

Ook Zoom Whiteboard (een gedeeld presentatieplatform) en Zoom Phone (een geaffilieerde VoIP-dienst) krijgen extra AI-functies. En salesmensen die het platform gebruiken krijgen een aparte Zoom Revenue Accelerator-dienst waarbij de AI hen onder meer helpt om een na-evaluatie van een gesprek te voeren op onder meer sentiment, engagement en spreek-luisterratio.

De overkoepelende filosofie achter dat hele generatieve AI-aanbod is dat de deelnemer aan de meeting zo veel mogelijk repetitieve taken en afleidingen uit handen wordt genomen, zodat hij zich kan concentreren op het gesprek zelf. ‘We gaan de hype van generatieve AI voorbij, door tastbare producten te leveren en het prijsmodel van de industrie op zijn kop te gooien’, zegt Smita Hashim, Chief Product Officer bij Zoom, in een mededeling.

Standaard uitgeschakeld

Standaard staat Zoom AI Companion uitgeschakeld: accountbeheerders hebben volledige controle over het al dan niet gebruiken van de generatieve AI voor hun accounts, en alle gebruikers krijgen volledige transparantie over wanneer die AI-functies worden gebruikt of geactiveerd.

Zoom zegt ook, volgend op bezorgdheid over het ‘slurpen’ van gegevens via zijn eerdere AI-tools, dat het geen audio, video of ander materiaal van klanten gebruikt om zijn AI te trainen. Wat de achterliggende technologie betreft zegt Zoom dat het zelfontworpen Large Language Models gebruikt, met hulp van Meta’s Llama 2, OpenAI en Anthropic. Alle functies zullen druppelsgewijs worden toegevoegd in de loop van dit najaar en 2024.