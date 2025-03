WhatsApp-baas: ‘Gebruikers stappen niet massaal over naar andere apps’

Meta-dochter WhatsApp spreekt tegen dat mensen de berichtendienst massaal verlaten en overstappen naar concurrerenten als Signal. ‘We zien dat niet terug in onze data’, heeft topman Will Cathcart deze week gezegd in een digitaal rondetafelgesprek met journalisten.

Het Amerikaanse bedrijf reageerde daarmee op de recente berichten in de media over een groeiend ongemak over het gebruik van WhatsApp. Die berichten kwamen er nadat Meta-baas Mark Zuckerberg in aanloop naar de inauguratie van president Donald Trump in de Verenigde Staten had besloten om de samenwerking met factcheckers op te schorten. Een chatapp als Signal lijkt daarvan te profiteren door sindsdien flink te groeien.

Achterdeur

Maar Cathcart zegt bij WhatsApp eveneens alleen maar stijgende gebruikerscijfers te zien. Van een piek in het aantal mensen dat de app van de telefoon verwijdert, zou geen sprake zijn.

Cathcart greep het gesprek ook aan om te benadrukken dat WhatsApp de conversaties van gebruikers niet meeleest, maar juist ieders privacy erg belangrijk vindt. De WhatsApp-directeur uitte tevens zijn zorgen over eerdere Europese voorstellen om berichtenverkeer op diensten als WhatsApp te kunnen scannen op vormen van misbruik. ‘Ik denk dat iedereen die bijvoorbeeld een berichtendienst vraagt om een achterdeur in te bouwen, het risico loopt een deur te creëren voor vijandige regeringen om binnen te dringen.’