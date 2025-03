Microsoft maakt AI-functies in Paint en Notepad betalend

Kunstmatig intelligente functies in Windows-applicaties Paint en Notepad, zoals een beeldgenerator of de mogelijkheid om AI tekst te laten herschrijven, zijn vanaf nu betalend: er is een Microsoft 365-account nodig om ze te blijven gebruiken. Het toont vooral dat de techreus van plan lijkt om het gebruik van AI-functies voortaan door te rekenen.

Het heeft zich doorheen de decennia vastgezet in het collectieve geheugen van iedere computergebruiker: Notepad en Paint, die komen gewoon gratis mee met Windows. Al sinds de eerste Windows-versie, die in 1985 het levenslicht zag. Vanaf nu breekt de techgigant ten dele met die traditie, nu hij bepaalde delen van de twee applicaties betalend maakt.

Het is te zeggen: u hebt er een betalend Microsoft 365-account voor nodig, Microsofts productiviteitsabonnement dat ontsproot aan de Office-suite van het bedrijf, en daar betalen wereldwijd al 400 miljoen gebruikers voor. En, niet onbelangrijk, het gaat alleen maar om zeer recente functies die kunstmatige intelligentie gebruiken.

Achter betaalmuur

In Notepad zal voortaan bijvoorbeeld de mogelijkheid om geselecteerde tekst te laten herschrijven – langer, korter, in een andere stijl – niet meer beschikbaar zijn. En in Paint komt de Image Creator-functie achter die paywall: een beeldgenerator gebaseerd op OpenAI’s Dall-E die beelden bouwt op basis van een tekstprompt. Een andere recente feature in Paint, de mogelijkheid om automatisch de achtergrond in een beeld te verwijderen, zou volgens CNet gratis blijven. Niet-AI-functies in zowel Paint als Notepad zouden ook blijven werken.

AI kost geld

Het is echt niet toevallig dat precies de kunstmatig intelligente features naar Microsofts betalende dienst worden overgeheveld (Windows-upgrades zijn gratis sinds versie 10 in 2015): ze kosten het bedrijf ook geld om op poten te houden. In stroomverbruik bijvoorbeeld, of in het up-to-date houden van de infrastructuur.

“Dat maakt het gratis leveren van nieuwe AI-functies de facto verlieslatend”, zei Ram Bala, universitair hoofddocent business analytics aan de Santa Clara University, tegen CNET. “AI-producten zullen in de toekomst meer en meer betalend worden omdat het gebruik ervan ook een belangrijke kostenfactor is voor bedrijven. Dit gaat verder dan Microsoft. Bedrijven zullen meer en meer experimenteren met andere vormen gebruiksvormen, zoals het beperken van het aantal sessies.”