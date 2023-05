Microsoft verwerkt AI in Windows 11

Op haar ontwikkelaarsconferentie Build kondigt Microsoft een hoop nieuwigheden rond kunstmatige intelligentie aan voor Windows 11 en voor ontwikkelaars.

De grootste nieuwigheid is Windows Copilot, waarbij Windows 11 AI-ondersteuning krijgt ingebouwd. Daarbij wordt de conversationele AI van Bing Chat in Windows verwerkt, waarbij de Copilot ook acties kan ondernemen.

Een voorbeeld hiervan is dat je Copilot vraagt om te kunnen focussen en hoe dat best kan. Copilot stelt vervolgens voor om meldingen voor een bepaalde tijd te beperken en naar donkere modus over te schakelen, met de optie om Copilot dat te laten doen. Andere opties zijn een afbeelding naar Copilot slepen en het laten versturen naar de juiste personen, of een PDF samen te vatten. Hoe accuraat die zaken in praktijk zijn moet nog blijken, maar het is wel duidelijk dat AI veel meer verweven zal geraken in het besturingssysteem.



In het verlengde daarvan komen Bing Chat plugins ook naar Windows 11. Dat betekent voor ontwikkelaars vooral dat ze hun apps kunnen integreren met Windows Copilot en dat ze dus ook met de AI in Windows kunnen worden bediend.

Hybrid Loop

Verder is er voor AI-ontwikkelaars Hybrid Loop. Dat werd vorig jaar al in preview voorgesteld op Build en is nu formeel beschikbaar. De bedoeling is dat je hier als ontwikkelaar hybride AI scenario’s op Azure en eindtoestellen kan uitvoeren.

Microsoft introduceert hiervoor ONNX Runtime, dat de gateway naar Windows AI moet worden, en Olive, een reeks tools die het makkelijk moeten maken om modellen te optimaliseren voor toestellen op Windows en andere toestellen, doorheen hun CPU, GPU, NPU, in Azure of in een combinatie van die omgevingen.

Dev Home

Ontwikkelaars krijgen er ook Dev Home bij. Een functie die momenteel nog in preview is, maar als doel heeft om ontwikkelaars productiever te maken. De insteek hier is dat het veel gedoe is om manueel development machines op te zetten, overal in te loggen en regelmatig te wisselen tussen die toestellen. Veel gedoe dat je werktempo vertraagt.



Dev Home moet dat allemaal stroomlijnen, met automatische configuraties, een speciale ‘Dev Drive’ (gemaakt voor ontwikkelomgevingen en veel input/output) en een aanpasbaar dashboard om je workflows en taken te overzien. Er is ook een connectie met GitHub waarbij je vlot de juiste tools en pakketten kan installeren. Die omgeving kan je vervolgens ook in de cloud opzetten. De previewversie van Dev Home is vandaag al te proberen.

Verder komt de Copilot zoals Windows die krijgt ook naar Github met Github Copilot X. Daarbij ga je in gewone taal aanbevelingen krijgen of uitleg over mogelijke fouten.

De volledige openingskeynote van CEO Satya Nadella op Build 2023 kan je hieronder herbekijken.