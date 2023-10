X/Twitter test jaarabonnement van 1 dollar

Socialmediaplatform X, voorheen Twitter, test een nieuw abonnementsmodel waarbij het jaarlijks een vergoeding van 1 dollar vraagt voor het plaatsen van posts, antwoorden, likes, reposts of het citeren van berichten van andere accounts.

Het nieuwe abonnementsmodel gaat Not A Bot heten en X zegt in een verklaring dat de verandering bedoelt is om bots en spammers te bestrijden. Het wordt in de eerste plaats in de Filipijnen en Nieuw-Zeeland uitgerold. Nieuwe gebruikers die weigeren te betalen, zullen de site alleen nog kunnen ‘lezen’, en dus postjes en video’s kunnen bekijken en anderen volgen. Ze kunnen zelf geen content plaatsen en ook geen likes uitdelen. Bestaande gebruikers in de landen zouden niet meegenomen worden in de test.

De test past in nieuwe plannen van X-eigenaar Elon Musk om spam tegen te gaan. Het idee erachter is om de kost te verhogen voor het opstarten van ‘bots’ die voor Musk het grootste probleem zijn op de socialemediasite. Sinds Musk het bedrijf vorig jaar overnam heeft hij het merendeel van het personeel ontslagen, waaronder de moderatoren die onder meer verantwoordelijk waren voor het bestrijden van spam en desinformatie. X is de voorbije maanden al meermaals op de vingers getikt voor dat soort desinformatie, onder meer over het conflict in Gaza de voorbije week.