Realo overgenomen door Immoweb

Realo, het data-immoplatform van Lorenz Bogaert en Toon Coppens, is overgenomen door Immoweb.

Volgens De Tijd komt het Gentse bedrijf daarmee in handen van de grootste immosite van ons land, die op haar beurt onderdeel is van Aviv, van de Duitse mediagigant Axel Springer.

Realo begon in 2014 en wou de online wereld van vastgoed helemaal veranderen. Het bedrijf legde zich toe op data uit publieke bronnen en kon zo van eender welk huis een schatting geven, maar ook het sociaal profiel van de mensen in de buurt, wat de site ook enigszins omstreden maakte.

Hoewel de site twee jaar later naar eigen zeggen een miljoen sessies per maand kende, bleek dat niet voldoende voor succes. De Tijd keek in de jaarrekeningen en stelde vast dat het bedrijf behalve in 2020 nooit winst maakte. In 2022 lag het verlies op 150.000 euro, het jaar eerder zelfs 3,3 miljoen euro.