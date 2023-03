Datalek bij Ferrari

De autofabrikant zegt dat hij een losgeldvraag heeft ontvangen, nadat aanvallers toegang kregen tot de IT-systemen van het bedrijf.

Ferrari is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat meldt het bedrijf zelf. ‘Het spijt ons u te melden dat bij een cyberincident bij Ferrari een aanvaller toegang kon krijgen tot enkele systemen binnen ons IT-systeem’, aldus het bedrijf in een bericht aan klanten. Het Italiaanse luxemerk zegt dat er bij die aanval klantendata is gelekt, waaronder namen, adressen, e-mailgegevens en telefoonnummers.

Andere informatie, zoals financiële gegevens zou niet gestolen zijn. De aanval werd, zo meldt het bedrijf, ontdekt toen de aanvallers een losgeldbrief stuurden. Daarop startte Ferrari een onderzoek samen met een securitybedrijf. Ook de autoriteiten werden op de hoogte gebracht. Ferrari zegt niet van plan te zijn het losgeld te betalen.