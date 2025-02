FBI: Noord-Koreaanse hackers stalen 1,5 miljard dollar van cryptobeurs

Een Noord-Koreaanse hackersgroep is verantwoordelijk voor de diefstal van 1,5 miljard dollar aan digitale munten van cryptobeurs Bybit. Er waren al vermoedens in die richting, maar nu is het nieuws ook bevestigd door de FBI.

Op vrijdag 21 februari slaagden cybercriminelen erin om cryptomunten ter waarde van 1,5 miljard Amerikaanse dollar buit te maken van het in Dubai gevestigde Bybit. De verantwoordelijken van de cryptobeurs werden misleid tijdens een routinetransactie, zodat het geld niet in een kluis van Bybit terechtkwam, maar werd omgeleid naar een onbekend adres. Volgens het onderzoek werd 401.000 ether, de cryptovaluta van het platform Ethereum, gestolen bij de hack.

Witwassen

De Amerikaanse overheidsinstantie stelt dat de groep TraderTraitor achter de diefstal zit. Die zou deel uitmaken van de groep Lazarus, die dan weer gelinkt zou zijn aan het Noord-Koreaanse regime.

De FBI waarschuwt dat de hackers de activa nu witwassen en omzetten naar valuta. ‘De actoren van TraderTraitor gaan snel te werk en hebben een deel van de gestolen activa omgezet in bitcoin en andere virtuele activa verspreid over duizenden adressen op meerdere blockchains’, klinkt het.