Italië: Belgische nummers doelwit van Israëlische WhatsApp-hack

Er zijn ook Belgische WhatsApp-gebruikers aangevallen met software van het Israëlische spywarebedrijf Paragon Solutions. Dat zegt de Italiaanse overheid.

De hackpoging is vorige week aan het licht gekomen in internationale media. Het gaat wereldwijd over negentig WhatsApp-gebruikers, waaronder journalisten en middenveldorganisaties.

WhatsApp detecteerde in december aanvallen op zo’n negentig gebruikers, waaronder journalisten, zo meldde het bedrijf vorige week aan de Britse krant The Guardian. Over de aanval zelf zijn nog niet veel details bekend. Een anonieme medewerker zegt aan persbureau Reuters dat de hack onschadelijk is gemaakt en dat WhatsApp een brief heeft gestuurd naar Paragon.

WhatsApp zou actie hebben ondernomen om een soortgelijke hacking in de toekomst te voorkomen, maar het bedrijf legt de verantwoordelijkheid voor de aanval vooral bij spywarebedrijf Paragon Solutions. Dat is een van oorsprong Israëlisch bedrijf dat software aanbiedt om in te breken in computers en smartphones. Verschillende overheden zijn klant bij Paragon.

Italië, Nederland en ook België

Volgens WhatsApp is het onduidelijk welk land achter de aanvallen zit. In een persbericht zegt de Italiaanse overheid het incident zeer ernstig te nemen. Het Italiaanse agentschap voor cybersecurity ging in gesprek met WhatsApp, waaruit blijkt dat ook Belgische telefoonnummers geviseerd zijn. Net zoals nummers uit andere Europese landen, waaronder Italië en Nederland. In Italië gaat het om zeven geviseerde gebruikers.

WhatsApp heeft contact opgenomen met de geviseerde personen. Ondertussen is de identiteit van enkele van hen bekend. Het gaat om de Italiaanse onderzoeksjournalist Francesco Cancellato en twee activisten: Luca Casarini, de oprichter van hulporganisatie Mediterranea Saving Humans, die drenkelingen redt op de Middellandse Zee, en Husam El Gomati, die kritische rapporten schrijft over de steun van de Italiaanse kustwacht aan Libië in de strijd tegen migratie. Het is niet duidelijk wie de geviseerde personen in ons land zijn.