Nederlandse politie haalt hostingbedrijf voor ransomware uit de ether

De politie van Amsterdam heeft de ZServesr/XHost hostingbedrijf ontmanteld. Daarbij heeft ze 127 servers offline gehaald en in beslag genomen.

ZServers is een zogeheten ‘bulletproof’ hostingbedrijf, een hoster die zich niet veel aan trekt van de legaliteit van wat er op zijn servers wordt gezet. Veel van deze bulletproof hosters worden daarom onder meer gebruikt om bijvoorbeeld malware te verdelen of maken deel uit van de ransomware-infrastructuur.

Eerder vorige week kondigden veiligheidsdiensten in de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk al sancties aan tegen ZServers en diens eigenaars, de Russen Alexander Igorevich Mishin en Aleksandr Sergeyevich Bolshakov.

De servers in Amsterdam stonden in een colocatie datacenter. Alle 127 servers zullen door het Cybercrimeteam van Amsterdam worden geanalyseerd. Op een van de servers is alvast ransomware van LockBit en Conti gevonden, zo schrijft de politie in een persbericht.